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ABD'de askeri uçak düştü: 16 ölü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Mississippi eyaletinde askeri uçak düştü, 16 kişi öldü.

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ABDde askeri uçak düştü: 16 ölü

ABD'nin Mississippi eyaletinde deniz piyadelerine ait olduğu belirtilen askeri bir nakliye uçağının düşmesi sonucu 16 kişi öldü.

Mississippi'nin Delta bölgesindeki kazayla ilgili yerel medyaya açıklama yapan Leflore Şerifi Ricky Banks, C-130 tipi bir askeri nakliye uçağının Jackson'ın 135 kilometre kuzeyinde düştüğünü bildirdi.

Leflore idari bölgesi Acil Durum Müdürü Fred Randle ise uçağın düştüğü bölgede 16 cesede ulaşıldığı bilgisini paylaştı.

Mississippi Acil Durum Yönetimi Ajansı Direktörü Lee Smithson da yerel medyaya yaptığı açıklamada, uçağın Jackson'ın kuzeyinde Leflore-Sunflower idari bölgesi sınırında yoğun çalılık ve bitki örtüsü kaplı bir alanda düştüğünü ifade etti.

Hayatını kaybeden 16 kişinin çoğunun asker olduğu, uçakta sivil olup olmadığına dair henüz bir bilgiye ulaşılamadığı belirtiliyor.

Lockheed c-130 Herkül'ün yakıt ikmal versiyonu olan ve nakliye amacıyla da kullanılan uçağın düşüş nedeni henüz belirlenemedi.

Deniz piyadelerinin daha çok yakıt ve malzeme taşımak için kullandığı C-130 tipi uçaklar, Soğuk Savaş dönemi C-130 Herküllerin farklı bir türü olarak pervaneli ve 4 motorlu üretiliyor.

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