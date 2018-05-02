  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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ABD’de askeri kargo uçağı düştü: 5 kişi yaşamını yitirdi

ABD ordusuna ait bir askeri kargo uçağı, Georgia eyaleti Savannah kentinde çevre yoluna düştü. Uçakta bulunan 5 asker hayatını kaybetti.

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ABDde askeri kargo uçağı düştü: 5 kişi yaşamını yitirdi

ABD Ulusal Asayis Komutanlığından yapılan açıklamada uçağın, Porto Rico Ulusal Asayiş Hava Kuvvetlerine bağlı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, eğitim görevi icra eden ve içinde 5 kişi bulunan uçağın, Savannah Hilton Head Uluslararası Havalimanı yakınlarına henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü ifade edildi.

ABD Federal Havacılık Yönetimi (FAA) ise uçağın Arizona’daki Davis Monthan Hava Üssü’ne giderken düştüğünü açıkladı.

Kazada ölü ya da yaralı sayısı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, medyaya konuşan ABD'li yetkililer uçakta bulunan 5 kişinin öldüğünü söyledi. 

Kaynak: AA 

Etiketler: askeri uçak, asker, abd
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