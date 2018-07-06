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ABD'de acemi sürücü aşırı yağışların oluşturduğu obruğa düştü

ABD'de 16 yaşındaki acemi bir sürücü, arabasıyla yoğun yağışlardan ötürü yolda açılan derin obruğa düştü. Genç sürücü olaydan burnu bile kanamadan kurtuldu.

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ABD'nin Minnesota eyaletinde 16 yaşındaki acemi sürücü, yolun ortasında yoğun yağışların oluşturduğu derin obruğu göremeyince içine düştü. 

Genç sürücü, kazadan mucizevi bir şekilde yara almadan kurtuldu.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: yağış, obruk, kaza, abd
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