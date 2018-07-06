ABD'de acemi sürücü aşırı yağışların oluşturduğu obruğa düştü

ABD'nin Minnesota eyaletinde 16 yaşındaki acemi sürücü, yolun ortasında yoğun yağışların oluşturduğu derin obruğu göremeyince içine düştü.
Genç sürücü, kazadan mucizevi bir şekilde yara almadan kurtuldu.
Kaynak: TRT Haber
ABD'de 16 yaşındaki acemi bir sürücü, arabasıyla yoğun yağışlardan ötürü yolda açılan derin obruğa düştü. Genç sürücü olaydan burnu bile kanamadan kurtuldu.
ABD'nin Minnesota eyaletinde 16 yaşındaki acemi sürücü, yolun ortasında yoğun yağışların oluşturduğu derin obruğu göremeyince içine düştü.
Genç sürücü, kazadan mucizevi bir şekilde yara almadan kurtuldu.
Kaynak: TRT Haber