ABD'de Abraham Lincoln anıtına saldırı

ABD'de köleliği kaldıran eski Başkan Abraham Lincoln'ün Washington'daki anıtı, Beyaz Amerikalıların üstünlüğünü savunan aşırı sağcı ırkçı grupların saldırısına uğradı.

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Charlottesville şehrinde ırkçılar ve karşıtları arasındaki gösterilere yönelik tartışmalar devam ederken, Washington'daki ünlü Lincoln Anıtı ırkçıların boyalı saldırısının hedefi oldu.

Kuzey Carolina'nın Durham kentinde, ülkede köleliği, çıkardığı kanunla sonlandıran 16. ABD Başkanı Abraham Lincoln için yapılan Washington'daki Lincoln anıtının sütunlarından birine kırmızı boyayla küfürlü yazı yazıldı.

Konfederasyon anıtları tartışması

ABD'de, konfederasyonu hatırlatan sembol, bayrak ve anıtların kaldırılmasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Charlottesville kentindeki ırkçı şiddet olaylarının ardından Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde, kölelik yanlısı Güney eyaletlerinin komutan ve savaşçılarının anısına inşa edilen anıtlar bir gecede kaldırıldı.

Ayrıca Maryland, Kentucky, Tennessee ve Florida eyaletlerinin birçok kentinde anıtların kaldırılması konusunda öneriler yapıldı.

Güney Carolina eyaletinde siyahların gittiği bir kiliseye silahlı saldırı düzenleyip, 9 kişiyi katleden 21 yaşındaki ırkçı Dylan Roof'un sosyal medyada konfederasyon bayrağı ile fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla, ülke genelinde konfederasyon bayraklarının indirilmesi tartışmaları zirveye çıkmıştı.