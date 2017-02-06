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ABD'de 97 şirketten vize yasağına karşı ortak bildiri

ABD'li 97 şirket yöneticisinin, Başkan Trump'ın 7 İslam ülkesine uyguladığı vize ve ülkeye giriş yasağına karşı imzaladığı ortak bildiri, temyiz mahkemesine sunuldu.

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ABDde 97 şirketten vize yasağına karşı ortak bildiri
ABD'li 97 şirket, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 İslam ülkesine uyguladığı vize ve ülkeye giriş yasağına karşı hukuki girişimde bulundu.
 
Google, Apple, Microsoft, Facebook, Twitter, Intel ve Netflix gibi ABD'deki büyük şirketlerin yöneticilerinin imzaladığı ortak bildiride, Trump'ın vize yasağının ülkedeki göçmenlik kanunlarını ve ABD Anayasası'nı ihlal ettiği öne sürüldü.
 
Bildiride, Trump'ın vize yasağının ABD'nin kanunlarında ani değişim yarattığı belirtilerek, Amerikalı firmalara önemli derecede zarar verebileceği vurgulandı.
 
Bildiri temyiz mahkemesine sunuldu
 
Şirket yöneticilerinin imzaladığı bildiri, San Francisco'daki 9'uncu Bölge Temyiz Mahkemesine sunuldu.
 
Uzmanlar, bu hukuki girişimin Trump'a karşı açılan bir dava olmadığına dikkati çekerek, şirket yetkililerinin imzaladıkları bildirinin temyiz mahkemesinde göz önüne alınmasını talep ettiklerini kaydetti.
 
Washington eyaleti Seattle kentinin Federal Yargıcı James Robart, geçen cuma ABD Başkanı Donald Trump'ın vize yasağını askıya almıştı. Adalet Bakanlığı ise yasağın tekrar yürürlüğe konulması için San Francisco'daki Temyiz Mahkemesine başvurmuştu ancak söz konusu mahkeme, pazar sabahı Adalet Bakanlığının talebini reddetmişti. AA
Etiketler: twitter, ortak bildiri, netflix, mülteci kararı, microsoft, intel, Google, facebook, apple, amerika birleşik devletleri (ABD)
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