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Buradasınız : » » ABD'de 7 yaşındaki çocuğa kelepçe

ABD'de 7 yaşındaki çocuğa kelepçe

Amerika Birleşik Devletleri'nde 7 yaşında bir çocuğa kelepçe takılması tartışma yarattı.

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ABD'de öğretmenine vuran çocuk, elleri arkadan kelepçeli halde hastaneye götürüldü. Okul, uygulamanın prosedür gereği yapıldığını açıkladı.

Görüntülerde 7 yaşında bir çocuk elleri arkadan kelepçeli, polis eşliğinde yürüyor. Suçu, öğretmenine vurmak ve onun saçını çekmek.

Olay, geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinde yaşandı. Okul kafeteryasına giren öğretmen, çocuğa önündeki yemekle oynamamasını söyledi. Çocuk bunu reddedince, kafeteryadan çıkarıldı. Koridora çıktıklarında çocuk, iddiaya göre öğretmeninin sırtına vurdu.

Florida Ruh Sağlığı Yasası'na göre çocuk, elleri kelepçeli halde hastaneye götürüldü. Üstelik, çocuğun 2'nci kez aynı muameleyi gördüğü ifade ediliyor. Çocuğun, anne babası ise olaydan okulu sorumlu tutuyor.

TRT Haber

Etiketler: kelepçe, Florida, abd
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