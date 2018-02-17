ABD'de 550 bin evsiz kış şartlarıyla mücadele ediyor

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de son yılların en soğuk kış mevsimi yaşanırken, ülkedeki yarım milyonun üzerindeki evsiz zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor.

Kar fırtınalarının etkili olduğu ABD'de hava sıcaklığı rekor seviyelere düşürken, ülkedeki yaklaşık 550 bin evsiz kış aylarının zor şartlarına karşı ayakta durmaya çalışıyor.

ABD'de geçen sene evsiz olan kişilerin 374 bini (yüzde 68) barınaklarda veya günübirlik kentsel konutlarda kalırken, 176 bini (yüzde 32) kamusal alanlarda yaşadı.

Ülkedeki 550 bin evsizin 355 bini (yüzde 64,5) yalnız başına hayatla mücadele eden bireylerden, 195 bini (yüzde 35,5) çocuklu ailelerden oluşuyor.

En fazla evsiz New York'ta

ABD'deki Evsiziliği Bitirmek İçin Ulusal Birlik adlı kar amacı gütmeyen kuruluşun verileri, ülkede evsizlerin en fazla olduğu bölgenin, finans merkezi olarak kabul edilen New York şehri ile yakınındaki New Jersey metropolitan bölgesi olduğunu gösteriyor.

Bu bölgede yaşayan toplam 20 milyon kişi içinde 86 bin evsiz bulunurken, bölgedeki 297 barınak ve 84 günübirlik kentsel konut soğuk kış aylarında evsizlerin yüksek talebini karşılamaya yetmiyor.

New York'taki evsizler, dünyaca ünlü Times Meydanı, Broadway Caddesi ve en lüks markaların mağazalarının bulunduğu 5. Cadde gibi meşhur bölgelerde yaşama tutunmaya çalışıyor.

Ayrıca, şehrin en işlek yerlerinden biri olan Grand Central tren ve metro istasyonundaki evsizler, insanlara dış kapıları açarak yardımcı olmaya çalışırken, içeriden esen ılık havayla ısınmaya çalışıyor.

New York'un en işlek istasyonlarından olan Port Authority otobüs terminalinde yerlere uyku tulumu ve battaniye seren evsizler dışarının dondurucu soğuğundan korunmaya çalışıyor.

Ancak, istasyonlar ve vagonlarda uyumaya çalışan evsizler sık sık New York polisi tarafından uyarılırken bu alanlarının dışına çıkarılıyor.

Soğuk kış gecelerini dışarıda geçirmek zorunda kalan evsizler çoğunlukla sokaklarda kartonlardan barınak yaparak yaşam mücadelesi verirken, yanlarında sadece birkaç parça eşya bulunuyor.

Mazgallardan çıkan buharla ısınmaya çalışıyorlar

Evsizler, New York kaldırımlarındaki mazgallardan çıkan buharla ısınmaya çalışırken, kat kat battaniyelere sarılarak ve giysilerinin içlerine gazete ve dergi parçaları yerleştirerek soğuk kış gecelerini atlatmaya çalışıyor.

New York’taki restoranların önlerinde yemek yiyebilmek için bozuk para talep eden evsizlerin çöpleri karıştırarak yiyecek araması dikkati çekiyor.

Gündüzleri köşe başlarında ve sokaklarda oturarak yardım talep eden evsizlerin ellerindeki pankartlarda "İşimi ve evimi kaybettim", "Evsiz, çocuklu ve hamile", "Lütfen yardım edin" gibi yazılar göze çarpıyor.

"Rocky'nin ünlü aktörü de evsizdi"

Ünlü Hollywood film serisi "Rocky" ile sinemaseverlerin gönlünde taht kuran aktör, senarist ve yönetmen Sylvester Stallone da meşhur olmadan önce New York'ta bir süre evsiz olarak yaşadığını söylemişti.

Stallone, 1978'de verdiği bir mülakatta, New York'un Port Authority otobüs terminalinde art arda dört gece geçirdiğini belirtmişti.

Ünlü yıldız, mülakatta, 1970'lerin başında mali açıdan çok zor bir dönemden geçtiğini vurgularken, "Kaldığım evden atılmıştım. Port Authortiy otobüs terminalinde uyumaya çalışıyordum. Kalem ve kitaplarımı tuttuğum 25 kuruşluk bir dolap kiralamıştım. Gerçekten çok çaresizdim." ifadelerini kullanmıştı.

Stallone'nin yazdığı ve başrolünü oynadığı Rocky filmi 1976 yılında "En İyi Film" dahil 3 Oscar Ödülü kazanmıştı.

Chicago'da 19 binin üzerinde evsiz öğrenci var

ABD’nin Chicago kentinde 80 binden fazla kişinin sokaklarda yaşadığı tahmin ediliyor. Kentte dondurucu kış aylarında sokaklarda evsizlerin yoğunluğu dikkat çekiyor.

Yetkililer, evsizlerin donarak hayatını kaybetmemeleri için kış aylarında kentin farklı bölgelerinde çok sayıda sığınağı hizmete sokarken, bazıları da düzenledikleri yardım kampanyalarıyla bu kesime destek olmaya çalışıyor.

Araştırmalara göre, Chicago'da 19 binin üzerinde evsiz öğrenci olduğu tahmin edilirken, bu kişiler barınaklarda veya geçici aile konutlarında hem öğrenim görmeye çalışıyor, hem de yaşam mücadelesi veriyor.

Temel nedenlerin başında işsizlik geliyor

Uluslararası yardım kuruluşu The Salvation Army'nin araştırmasına göre, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de evsizliğin temel nedenlerinin başında işsizlik ve yoksulluk geliyor.

Ülkede işini herhangi bir nedenle kaybeden veya iş bulamayanlar, konut kredisi, sağlık sigortası masrafları, kişisel borçlar ve tüketici kredileri altında ezilirken zamanla ev taksitlerini veya kiralarını ödeyemiyor ve sokağa atılıyor.

Kaynak: AA