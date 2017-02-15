  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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ABD'de 55 binden fazla köprü yüksek risk taşıyor

ABD'de aralarında Brooklyn köprüsünün de olduğu 55 binden fazla köprünün kötü durumda olduğu bildirildi.

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ABDde 55 binden fazla köprü yüksek risk taşıyor

ABD'de aralarında ülkenin simgelerinden Brooklyn köprüsünün de yer aldığı 55 binden fazla köprünün kötü durumda olduğu, bazılarının onarılması, bazılarının ise tamamen yenilenmesinin gerektiği kaydedildi.

ABD Karayolu ve Ulaşım Müteahhitleri Derneğinin (ARTBA), Ulaştırma Bakanlığı verilerinden derlediği rapora göre, ABD'nin ulaşım altyapısında ciddi sorunlar var.

Özellikle eskiyen ve bakımı yapılamayan karayolu, köprü ve demiryolları ulaşım için riskler barındırıyor.

ARTBA'nın raporunda aralarında ABD'nin simgeleri arasında yer alan New York'taki Brooklyn köprüsü ile Başkent Washington'daki Arlington Memorial köprüsünün de yer aldığı 55 bin köprü yapısal olarak kötü durumda.

Raporda söz konusu köprülerden günde 185 milyon kez geçiş olduğu belirtildi.

Yapısal olarak kötü durumda olan köprülerin tamamının acil bir tehlike ya da çökme riski altında olmadığı kaydedilen raporda, söz konusu köprülerin bazılarının onarıma bazılarının ise tamamen yenilenmeye ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Başkan Donald Trump da seçimi kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin altyapısındaki sorunları vurgulayarak yol, köprü ve tünellerin kötü durumda olduğunu, bunların onarılması ya da yeniden inşasının öncelikleri arasında olacağını söylemişti. AA

Etiketler: abd, Brooklyn köprüsü, ABD'nin ulaşım altyapısı, abd başkanı donald trump
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