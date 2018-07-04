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ABD’de 23,6 milyon dolar değerinde uyuşturucu ele geçirildi

ABD New York'ta uyuşturucu tacirlerine geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 23,6 milyon dolar değerinde uyuşturucu ele geçirilirken 35 kişi tutuklandı.

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ABDde 23,6 milyon dolar değerinde uyuşturucu ele geçirildi

ABD’nin New York kentinde ABD Göçmenlik ve Gümrük İdaresi (ICE) ve Ulusal Güvenlik Araştırmaları (HSI), uyuşturucu tacirlerine geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. 3 ayrı adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında çete mensubu 35 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında 22 yaşında bir Türk’ün de olduğu ifade edildi.

Çete üyelerinin 1 tondan fazla uyuşturucu madde dağıtımı ve ateşli silah bulundurma gerekçesi ile tutuklandığı belirtildi. Başsavcı Yardımcısı Rod J. Rosenstein, 23,6 milyon dolar değerinde uyuşturucu ele geçirildiğini ifade ederek operasyon kapsamında uyuşturucu tacirlerine ciddi bir darbe vurduklarını söyledi.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Müsteşarlığı ve Anavatan Güvenlik Soruşturmaları Özel Temsilcileri büyük operasyonda New York Güney Bölgesi ABD Başsavcılığı Ofisi ile koordineli çalıştıklarını ve öte yandan operasyona ABD Gizli Servisi, ABD Posta Denetim Servisi ve ABD İlaç Uygulama İdaresi’nin de dahil edildiğini ve soruşturmaların birlikte yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: abd, new york, uyuşturucu
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