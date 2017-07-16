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ABD'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

15 Temmuz darbe girişimi şehitleri için Amerika Diyanet Merkezi’nde mevlit okutuldu.

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ABDde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin şehitleri için Amerika Diyanet Merkezi’nde (DCA) mevlit okutuldu.

Mevlide Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Din İşleri Müşaviri ve DCA Başkanı Yaşar Çolak ile birlikte yüzlerce kişi katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilirken tıpkı darbe gecesinde olduğu gibi sela ve salavatlar okundu.

DCA’daki mevlit programında konuşan Büyükelçi Serdar Kılıç şehitleri rahmetle anarken FETÖ’nün dini istismar ettiğini ve örgütün eğitim, yardımlaşma veya sivil toplum gibi barışçıl maskeler altında hain emellerini gizlediklerini kaydetti.

Etiketler: 15 Temmuz darbe girişimi şehitleri, amerika diyanet merkezi
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