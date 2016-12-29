ABD'de 15 Temmuz fotoğrafları sergisine yoğun ilgi

ABD'nin Chicago kentinde Müslüman çatı kuruluşları MAS-ICNA tarafından düzenlenen yıllık kongrede açılan "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi Sergisi" Amerikalı Müslümanlardan yoğun ilgi gördü.

Açılışını Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'ın yaptığı sergi sona erdi.

Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, MAS-ICNA Kongresine Türkiye'den kuruluşların büyük ilgi gösterdiğini ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin çeşitli panellerle anlatıldığını söyledi.

"Türkiye Ortadoğu'daki tek umut"

Sergiyi gezenlerden Yemen asıllı Amerikalı sosyal hizmetler görevlisi Abdülmecid el-Gazali, darbe girişimi gecesi sabaha kadar uyuyamadıklarını ve Türkiye için endişe duyduklarını söyledi.

"Türkiye şu anda Ortadoğu'daki tek umut, tek demokrasi" diye konuşan el-Gazali, Arap devriminin Tunus hariç diğer ülkelerde başarısızlığa uğradığını belirterek, Arap ülkelerinde devrimi bastıran zihniyetin, Türkiye'de de aynısının olmasını umduklarını kaydetti.

Abdülmecid el-Gazali, "Türk halkının AK Partili olsun ya da olmasın darbeye karşı çıkması, tankın altına yatması beni çok etkiledi. Türkiye'deki bu devrim tüm dünya için yeni bir devrim. Bir Müslüman ve sıradan insan olarak Türkiye'nin başarılı olmasını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Somali asıllı Amerikalı Abdilmalik Hassan da sergiyi gezdikten sonra yaptığı açıklamada, böyle bir şeyin Türkiye'de nasıl yaşandığına anlam veremediğini söyledi.

Türkiye'yi özellikle Somali halkına yardımlarından dolayı çok sevdiklerini belirten Hassan, "Somali'de insanlar yoksulluk dolayısıyla ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor, Türkiye'nin gelip Somali'ye destek vermesinden çok memnunuz." dedi.

"Türk halkı yeni bir sayfa açtı"

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad da sergiyi gezdikten sonra yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da yaşananların hikayesinin hem dünyaya hem de Amerikalı Müslümanlara anlatılmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Hepimiz bazen zor zamanlardan geçiyoruz. Ortadoğu'dan sadece katliam, baskı ve zulüm haberleri geliyor." dedi.

Türk halkının milli iradesine sahip çıkmak için darbecilere karşı direnişini tüm dünyanın gördüğünü dile getiren Awad, "Çok şükür darbe girişimi başarısız oldu. Ama Türkiye'ye yönelik iç ve dış tehditler devam ediyor. Sıradan Türk insanının cesareti tarih yazdı ve baskıya karşı direniş anlamında yeni bir sayfa açtı. Bundan ilham almaya devam edeceğiz. Buraya gelip bu sergiyle yaşananları bize gösterdiğiniz için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Türkiye batarsa Müslüman aleminin hepsi batar"

Minneapolis Kalp Enstitüsü doktorlarından Filistin asıllı Nedaa Skeik de sergiyi gezenler arasındaydı.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tamamladığını anlatan Skeik, 15 Temmuz gecesi Taksim'de olduğunu söyledi.

Öğrencilik yıllarında geliştirdiği Türkçesiyle açıklama yapan Skeik, Türkleri çok sevdiğini belirterek, "Türkiye'de yaşadığım 1992-2002 dönemi hayatımın en iyi 10 yılıydı." dedi.

15 Temmuz'da eşi ve üç çocuğuyla tatil için İstanbul'da olduklarını anlatan Skeik, "Askerlerin köprü üstünde olduğunu öğrendiğimizde çok korkmuştuk çünkü darbeler hiçbir zaman iyilik getirmez." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimle geldiğini vurgulayan Skeik, başka bir güçle iktidardan indirilemeyeceğini söyledi.

Halkın Erdoğan ve hükümetin arkasında olduğunu belirten Skeik, diğer ülke liderlerinin Türkiye'nin iyi olmasını ve büyümesini istemediğini kaydetti.

Gece yaşadıklarını da anlatan Skeik, "Otelim Taksim'deydi. Ailem çok korktu, çocuklar 'öleceğiz' diye bağırdılar. Ben 'çocuklar sakin olun bizim hayatımız gidecekse gitsin Türkiye batmasın' dedim. Çünkü biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Türkiye batarsa Müslüman aleminin hepsi batar." dedi.

Sheik, Gazze ve Filistin'e sadece Türkiye'nin sahip çıktığını ve sürekli Türkiye'den yardım geldiğini sözlerine ekledi. AA