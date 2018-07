ABD Yunanistan'ın Rus diplomatları sınır dışı etmesini destekliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Yunanistan'ın "ülkenin milli güvenliğini tehdit edici hareketlerde bulundukları" gerekçesiyle 4 Rus diplomattan 2'sine sınır dışı, 2'sine de ülkeye giriş yasağı kararı almasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Nauert, paylaşımında, "Yunanistan, Rus yetkililerden 2'sini sınır dışı etti 2'sini de Yunanistan siyasetine müdahale ettikleri gerekçesiyle ülkeye giriş yasağı kararı aldı. Yunanistan'ın egemenliğini destekliyoruz. Rusya denge bozucu davranışlarına son vermelidir." ifadelerini kullandı.

#Greece expelled two Russian officials and barred entry of two others for attempting to interfere in Greek politics. We support Greece defending its sovereignty. #Russia must end its destabilizing behavior.