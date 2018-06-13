ABD, Yunanistan-Makedonya arasındaki isim krizinin çözülmesinden memnun

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Yunanistan ve Makedonya'nın "isim sorunu" ilgili yazılı açıklamasında, iki ülkenin anlaşmaya varmasının bölgenin güvenliği adına önemli bir adım olduğu belirtildi.

Açıklamada, "ABD, Başbakan Aleksis Çipras ve Zoran Zaev'in sorunu çözerek tarihi bir anlaşma imzalamasını memnuniyetle karşılamaktadır." dendi.

Ayrıca açıklamada, ABD'nin Yunanistan ve Makedonya'nın aldığı kararı destekleyeceği ifade edildi.

İsim sorunu

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Yunan halkının bir kısmı ise sorunun sadece isim değil, tarih ve kültüre ilişkin olduğunu savunarak, Üsküp yönetimini "Makedon kimliğini" çalmaya çalışmakla suçluyor. Antik dönemde Makedon Kralı olan Büyük İskender'in mirası, iki ülke arasında önemli bir rekabet alanı olarak görülüyor.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorunu için "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismi üzerine anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA