  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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ABD Yüksek Mahkemesinden vize yasağıyla ilgili karar

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin vize yasağı uygulanacakların kapsamının genişletilmesi talebini reddetti.

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ABD Yüksek Mahkemesinden vize yasağıyla ilgili karar

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülkeden yapılacak yeni vize başvurularında aranacak "aile bağları" şartının kapsamının genişletilmesi talebine ilişkin ret kararı verdi.

Yüksek Mahkeme, kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Mahkemenin 26 Haziran'da aldığı kararın halen geçerli olduğu kaydedilen açıklamada, ABD Adalet Bakanlığının yeniden değerlendirme talebinin reddedildiği bildirildi.

Buna göre, 26 Haziran'da Trump'ın vize yasağına "yakın aile bağı" şartı getirerek kısmen uygulama imkanı veren Yüksek Mahkeme kararı, daha sonra Hawaii federal yargıcının vize alacakların kapsamını düzenlediği haliyle yürürlükte kalmaya devam edecek.

Kararla, "yakın aile bağına" sahip büyükanne, büyükbaba, torun, kayınbirader, elti, teyze, yeğen ve kuzenlerin, vize yasağı kapsamına girmeyeceği kesinleşti.

ABD'de Yüksek Mahkeme, haziranda Trump tarafından alınan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke (Suriye, Libya, Somali, İran, Yemen ve Sudan) vatandaşlarına vize yasağı getiren kararnamesinin bazı bölümlerinin uygulanabilmesine hükmetmişti.

Etiketler: abd, ABD Yüksek Mahkemesi, vize yasağı
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