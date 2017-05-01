ABD Yüksek Mahkemesinden Venezuela lehine karar

ABD Yüksek Mahkemesi, Amerikan enerji şirketinin, Venezuela hükümetine, "ülkedeki petrol kuyularına yasa dışı olarak el koyduğu" gerekçesiyle açmak istediği temyiz davasını kabul etmedi.

Yüksek Mahkeme yargıçları, Helmerich & Payne International adlı sondaj şirketinin alt mahkemelerde açtığı davaların çok düşük standartlara tabi tutularak kabul edildiğine hükmetti.

Yargıç Stephen Breyer, kendisiyle birlikte 8 yargıcın oybirliğiyle aldığı kararı açıklarken, Amerikan şirketlerinin yabancı bir hükümeti, "mülklerine uluslararası hukuku ihlal ederek el koyduğu" gerekçesiyle dava edebilmek için daha güçlü argümanlar getirmeleri gerektiğini vurguladı.

ABD mahkemelerinin, yabancı hükümetlere karşı açılan davaları kolayca kabul etmesinin diğer ülkelerle sürtüşmelere yol açabileceğini savunan Breyer, ayrıca ABD'ye karşı benzer davaların açılmasına neden olabileceğini kaydetti.

ABD Yüksek Mahkemesinin davayı kabul etmemesi, davanın bir alt mahkemeye geri döneceği anlamına geliyor.

Süreç 7 yıldır devam ediyor

İddialara göre, Helmerich & Payne International, 2010'da Venezuela hükümeti kontrolündeki petrol şirketi Petroleos de Venezuela'dan 100 milyon doları aşan ödemeyi alamayınca faaliyetlerini durdurdu.

Dönemin Devlet Başkanı Hugo Chavez, bu gelişmelerin ardından Helmerich & Payne International tarafından işletilen 11 petrol kuyusunu kamulaştırma kararı aldı.

Merkezi Oklahoma eyaletinde bulunan şirket, bu karar nedeniyle Venezuela hükümetine karşı bir ABD mahkemesinde dava açtı.

Tarafların temyizleri nedeniyle başkent Washington'daki Temyiz Mahkemesine taşınan dava, 2015'te şirketin Venezuela hükümetini dava edebileceği kararıyla sonuçlanmıştı.