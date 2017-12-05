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ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın seyahat yasağı kararını onadı

ABD YüksekMahkemesi, Trump'ın son seyahat yasağı kararını onadı. Karara göre, Suriye, Libya, Somali, İran, Yemen ve Çad vatandaşlarına yönelik seyahat yasağı yürürlüğe girdi.

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ABD Yüksek Mahkemesi Trumpın seyahat yasağı kararını onadı

 ABD'de Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump tarafından alınan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına vize yasağı getiren kararnamenin uygulanabilmesine hükmetti.

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın seyahat yasağı kararını onayladığını açıkladı.

Söz konusu karara göre, Trump'ın Suriye, Libya, Somali, İran, Yemen ve Çad vatandaşlarına yönelik seyahat yasağının uygulamaya geçeceği bildirildi.

Yüksek Mahkemenin kararının ardından San Fransisco'daki 9. Temyiz Mahkemesi ve Richmond'daki 4. Temyiz Mahkemesinin bu hafta bir oturum gerçekleştirerek konuyu değerlendirmesi bekleniyor.

Başkan Trump'ın vize yasağı, Venezuela ve Kuzey Kore'yi de içeriyor. Alt mahkemeler bu iki ülkeye yönelik vize sınırlamasını daha önce uygulamıştı.

ABD Başkanı Trump'ın daha önce 8 ülke vatandaşlarını yönelik aldığı karar Hawaii Federal Yargıcı tarafından "ayrımcılık" gerekçesiyle durdurulmuştu.

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