ABD yönetimi köşeye sıkıştı

Donald Trump yönetimi görevdeki ikinci yılına girerken Ankara-Washington hattındaki terör örgütü YPG/PKK gerilimi devam ediyor.

Önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde başlayan ve Trump döneminde de süren "YPG/PKK'ya silah desteği" konusu ikili ilişkilerin temel fay hatlarından biri olurken, ABD yönetiminin bu konuda ısrarı Ankara'daki güven kaybını daha da artırmış gözüküyor.

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İki ülke karar vericilerinin bu konudaki temasları sürerken, son dönemde bazı Amerikan kurumlarında ortaya çıkan "YPG/PKK itirafları" ise adeta gündemi şekillendiriyor.

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Terör örgütü YPG/PKK'ya silah desteği sağlayan ABD yönetimi "PYD ve onun silahlı kanadı YPG terör örgütü değil" şeklinde çelişkili bir tutum benimserken, kendi kurumlarının son dönemdeki bazı raporları bunun aksini ortaya koyuyor.

ABD'den terör örgütü YPG/PKK'ya yeni kılıf

Amerikan istihbarat raporu YPG/PKK ilişkisini gözler önüne serdi

Önceki gün ABD Senatosu İstihbarat Komitesindeki oturuma katılan ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Daniel Coats, ülkedeki çatı istihbarat örgütünün başı olarak ABD'nin terör ve tehdit algılamalarına ilişkin bir sunum yaptı.

Coats'un Kongreye sunduğu "ABD İstihbarat Topluluğunun Dünya Genelinde Tehditler Değerlendirmesi" başlıklı resmi raporun Suriye bölümünde YPG, açıkça "PKK'nın Suriye'deki milis gücü" olarak tanımlandı.

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"PKK'nın Suriye'deki milis gücü"

Raporun ilgili bölümünde, "PKK'nın Suriye'deki milis gücü olan YPG, muhtemelen bir tür otonom yapı arayışında olacak; ancak Türkiye, Rusya ve İran'ın direnciyle karşılaşacak." değerlendirmesine yer verildi.

YPG'nin "PKK'nın Suriye'deki uzantısı" olduğu belirtilen raporda, örgütün otonom bir yapı kurma peşinde olduğunun kaydedilmesi de dikkati çekti.

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CIA de "PKK uzantısı" demişti

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) internet sayfasında Ocak ayı sonunda yapılan güncellemede de Suriye ülke profili bölümünde YPG/PKK'nın, "Suriye'deki yabancı kaynaklı terör örgütleri" arasına eklendi.

Buna göre Suriye'deki yabancı terör örgütleri arasında PKK'yı da sayan CIA, Salih Müslim'i de "PKK'nın Suriye kolunun lideri" olarak gösterdi.

Dışişleri Sözcüsünden "PKK" itirafı

Diğer yandan, iki hafta önce kamuya açık basın brifinginde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in Afrin'deki YPG/PKK unsurlarıyla ilgili konuşurken doğrudan "PKK" ifadesini kullanması dikkatlerden kaçmadı.

"YPG" yerine doğrudan "PKK" dedi

ABD'den YPG/PKK'ya isim tavsiyesi

Geçen yıl Temmuz ayında ABD'deki Aspen Enstitüsünde yaptığı konuşmada ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas da, PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PYD'nin adını kendilerinin tavsiyesiyle "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) olarak değiştirdiğini itiraf etmişti.

ABD'nin terör ordusu

Thomas, "Onlar kendilerine resmi olarak YPG diyorlardı ki Türkler, bunun PKK ile aynı olduğunu söylüyor ve 'Benim terörist bir düşmanımla muhatap oluyorsunuz, bunu müttefik olarak nasıl yapabilirsiniz' diyordu. Biz de bunun üzerine onlara isimlerini değiştirmeleri gerektiğini söyledik. Mesela YPG dışında kendinizi nasıl adlandırırsınız? Bir gün sonra adlarının 'Suriye Demokratik Güçleri' olduğunu ilan ettiler. Adlarının ortasına 'demokratik' ifadesini koymalarının zekice bir hamle olduğunu düşündüm. Bu, onlara bir miktar itibar sağladı." demişti.

Obama'nın Savunma Bakanı da kabul etmişti

Öte yandan Obama döneminin Savunma Bakanı Ashton Carter, 2016 yılının Nisan ayında ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesinde katıldığı bir oturumda YPG'nin PKK ile doğrudan ilişkisini kabul etmişti.

Senatörlerin sorularını yanıtlayan Carter, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’in Suriye konusunda "PYD’yi ve YPG’yi hiç duydunuz mu?" şeklindeki sorusuna "Evet" karşılığını vermiş, "Bunlar kimdir?" sorusunu ise "Kürt gruplar" şeklinde yanıtlamıştı.

YPG'nin, PYD’nin silahlı kanadı olduğunu bildiğini kaydeden Carter, “Raporlar, bunların PKK ile bağlantılı ya da en azından önemli ilişkileri olduğunu belirtiyor. Bu doğru mu?” şeklindeki sorusuna ise “Evet” şeklinde cevap vermişti.

Carter, “Türkler’in Suriye’de YPG’yi silahlandırdığımız için bize kızgın olması sizin için şaşırtıcı mı?” sorusuna da “Hayır” diye karşılık vermişti.

Ulusal Terörle Mücadele Merkezi: "KGK'nın Suriye kolu"

ABD hükümetinin terörle ilgili elde ettiği tüm istihbaratı bir araya getiren ve analiz eden ana kuruluşu Ulusal Terörle Mücadele Merkezi’nin (NCTC) internet sitesinde bulunan “terör grupları” başlığı altında PYD, PKK'nın Suriye'deki kolu olarak tanımlanmıştı.

2016'nın Şubat ayında PKK ile ilgili bilgilerin Kongra-Gel (KGK) başlığı altında güncellendiği bölümde, "Kuzey Irak’taki kalesine ek olarak, KGK’nın Suriye kolu olan Demokratik Birlik Partisi (PYD) Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca Kürt bölgelerinde kontrol sağlayarak varlığını artırdı, bu da Türkiye'ye yönelik tehdidin yükselmesi ve sınır boyunca gerilimin artmasına dair endişeleri doğurdu." ifadeleri kullanılmıştı.

Söz konusu ifadelerin kamuoyunda dikkat çekmesinin ardından sitenin ilgili bölümleri erişime kapatılmıştı.

ABD tarafında ortaya çıkan YPG/PKK itirafları artarken, Trump yönetiminin terör örgütüne daha ne kadar destek vermeye devam edeceği ile ilgili sorular cevap bekliyor.

Kaynak: AA