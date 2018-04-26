  • 26 NISAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.063
    EURO 4.959
  • BIST 107325.25
    ALTIN 172.959
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD, yeni geliştirilen kıtalar arası balistik füzesini test etti

ABD, yeni geliştirilen kıtalar arası balistik füzesini test etti

ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan "Minuteman 3" isimli kıtalar arası balistik füzenin test atışı, başarıyla tamamlandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD, yeni geliştirilen kıtalar arası balistik füzesini test etti

"Minuteman 3"  California eyaletinde bulunan Vandenberg Hava Üssü’nden yerel saat ile 05.26’da fırlatıldı. ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, beklenen performansın alındığı, gerekli verilerin toplandığı ve etki alanının hedeflenen ölçüde olduğu bildirildi.

Soğuk Savaş'ın sona ermesine rağmen, ABD’de farklı yerlere dağılmış yüzlerce Mınuteman 3 füzesi var.

ABD Hava Kuvvetleri, önümüzdeki 20 yıl boyunca bütün bu füzeler yerine GBSD (GroundBased Strategic Deterrent) olarak bilinen yeni Minuteman-3 füzelerini konuşlandıracak.

Kaynak: AP

Etiketler: balistik füze, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER