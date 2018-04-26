ABD, yeni geliştirilen kıtalar arası balistik füzesini test etti

"Minuteman 3" California eyaletinde bulunan Vandenberg Hava Üssü’nden yerel saat ile 05.26’da fırlatıldı. ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, beklenen performansın alındığı, gerekli verilerin toplandığı ve etki alanının hedeflenen ölçüde olduğu bildirildi.

Soğuk Savaş'ın sona ermesine rağmen, ABD’de farklı yerlere dağılmış yüzlerce Mınuteman 3 füzesi var.

ABD Hava Kuvvetleri, önümüzdeki 20 yıl boyunca bütün bu füzeler yerine GBSD (GroundBased Strategic Deterrent) olarak bilinen yeni Minuteman-3 füzelerini konuşlandıracak.

Kaynak: AP