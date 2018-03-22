ABD yargısından geri adım: Cumhurbaşkanlığı korumalarına yönelik suçlamalar düşürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl Mayıs ayında Washington’a yaptığı ziyaret sırasında, protestocuları dövdükleri iddiasıyla suçlanan ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 15 koruması hakkında Amerikan yargısından geri adım geldi.

Türkiye'nin kararlı tavrı karşısında Amerikan yargısı, 15 korumadan 11'i hakkındaki suçlamaları düşürdü.

ABD ile Türkiye arasında diplomatik krize yol açan olaydan sonra Ankara ve Washington arasındaki gerilimi hafifletmeye yönelik süreç, Kasım ayında ABD Federal Savcılarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumalarından dördü hakkında, davaya bakan yargıçtan davayı düşürmesini istemesiyle başladı.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından kovulan eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Şubat ayında Türkiye’yi ziyaretinden bir gün önce yedi koruma hakkındaki suçlamalar da geri çekildi.

Haklarındaki suçlamalar geri çekilen Türk koruma görevlileri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Koruma Müdürü’nün de olduğu belirtildi. Korumalardan dördüne yönelik suçlamaların ise hala sürdüğü ifade edildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, korumalara yönelik soruşturmayı başlatan savcılara, suçlamalardan vazgeçmeleri için herhangi bir baskı yapılmadı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yılki Washington ziyareti sırasında terör örgütü yandaşları, Büyükelçilik konutu önünde destek için toplanan Türklere saldırmıştı.

Amerikan polisi eyleme seyirci kalınca, Cumhurbaşkanlığı korumaları kendilerini ve Cumhurbaşkanı'nı korumuş, gruba müdahale etmişti.

"Kabul edilemez"

Olay sonrası Amerikan yargısı Türk korumalar hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Karara sert dille tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "kabul edilemez" demişti.

"Bu korumalar beni korumayacaksa niçin ben yanımda Amerika'ya götürüyorum? Amerika'nın Hans'ı ile George'u ile mi kendimi koruyacağım?"

Gözlemciler, Washington'ın bu kararı, Türkiye ile gerilen ilişkileri yumuşatmak için almış olabileceğini belirtiyor.

Kaynak: TRT Haber