ABD vize başvurularında sosyal medya hesaplarını mercek altına alıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Federal kayıtlara yolladığı belgelerde güvenlik incelemelerini arttırmak için ülkeye giriş yapmak isteyenlerin sosyal medya hesaplarının da detaylı incelenmesi gerektiğini açıkladı.

Bakanlık sunduğu belgede sosyal medya hesaplarının incelenmesi planının her yıl için yaklaşık 15 milyon kişiye uygulanacağını sözlerine ekledi.

5 yıllık telefon numaraları, email adresleri

ABD İdari ve Bütçe Ofisinin onayını bekleyen teklif, sosyal medya hesaplarının yanı sıra başvuru yapanların son 5 yıl içerisinde kullandıkları telefon numaralarını, email adresleri ve farklı ülkelere yaptıkları yolculukların belgelerini de başvuru belgelerinin içine dahil edilmesini kapsıyor.

60 gün sonra uygulamada

Diplomatik ve resmi vize başvurularına uygulanmayacak. Vize başvurularıyla ilgili getirilmesi planlanan yeni güvenlik incelemeleri cuma gününden itibaren 60 gün sonra uygulamaya konulacak.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra ABD'ye yapılan girişler konusunda ekstra önlemler alacaklarını söylemişti.

Kaynak: AA