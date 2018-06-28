ABD ve Rusya zirvesi İngiltere'yi korkuttu

Trump ve Putin, 1-12 Temmuz tarihlerinde Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi'nin ardından görüşme kararı aldı.

İngiltere merkezli The Times gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere hükümetinden bazı bakanlar, iki lider arasındaki görüşmede buzların erimesinin ardından Putin'in Trump'ı Avrupa'daki ABD askerlerinin etkisini azaltacak politikalara ikna etmesinden korkuyor.

Atılacak böyle bir adımın, 1949'dan beri ABD'nin askeri gücüne güvenerek, Batı güvenliğini garanti eden 29 üyeli Avrupa Konseyi için varoluşsal bir krizi tetikleyebileceğinden endişe ediliyor.

ABD ve Rusya'nın barışması korkusu

Konuyla ilgili The Times'a açıklama yapan bir bakan, "Bizi tedirgin eden ihtimal, Trump ve Putin arasında bir 'barış' ilan edilmesi ve iki liderin 'Avrupa'da bu kadar askeri ekipmana ne gerek var' diyerek karşılıklı olarak silahlarını geri çekmesi. Barışa karşı olmak zordur ama böyle bir adım gerçekten barış getirir mi?" dedi.

Haber - analize göre Rus lider, Trump'ı ikna ederek sonbaharda Norveç'te yapılacak tatbikata katılmamasını sağlayabilir. Trump, tatbikata katılmamanın büyük tasarruf sağladığını öne sürebilir. ABD lideri halihazırda NATO tatbikatlarına eleştiriler getiriyor ve diğer ülkeleri yeterince katkı vermemekle suçluyor.

Polonya'nın ABD'yi ülkelerine askeri üs kurmak için davet etmesi ve bunun için ABD'ye 2 milyar dolar ödemeye hazır olduğunu açıklamasının ardından, bu üssün NATO kapsamında değil, ikili bir anlaşmayla kurulması kararı alınabilir.

Trump, Doğu Ukrayna'da ateşkes karşılığında Kırım'ın ilhakını tanıyıp Rusya'ya yaptırımları azaltabilir. Ancak ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bu ihtimali olası görmüyor.

Kaynak: The Times