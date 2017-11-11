  • 11 KASIM 2017, CUMARTESI

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ABD ve Rusya 'Suriye' konusunda anlaştı

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin Suriye konusunda ortak bildiri yayımladı.

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ABD ve Rusya Suriye konusunda anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye'de silahsız çözüm için anlaştı.

Trump ve Putin Suriye sorunun çözümü için tüm taraflara Cenevre Barış Görüşmelerine katılma çağrısı yaptı.

Ayrıntılar geliyor...
 

Etiketler: suriye, rusya devlet başkanı putin, cenevre barış görüşmeleri, ABD başkanı Trump
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