ABD ve Rusya 'Suriye' konusunda anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye'de silahsız çözüm için anlaştı.

Trump ve Putin Suriye sorunun çözümü için tüm taraflara Cenevre Barış Görüşmelerine katılma çağrısı yaptı.

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