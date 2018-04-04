ABD ve Rusya birbirlerine yeni diplomatlar yollayabilir

Çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'ya yönelik kimyasal saldırının yol açtığı krizde, savaş diplomatlar üzerinden yürütülüyor.

ABD'nin CNN televizyon kanalının, haberine göre üst düzey yetkili, "Daha önce benzeri durumlarda da olduğu gibi, ABD ve Rusya geçen hafta sınır dışı edilen diplomatların yerine birbirlerine yeni diplomatlar yollayabilir." dedi.

Sınır dışı edilen diplomatların görev yaptıkları ülkede "istenmeyen kişi" olduklarını, aynı görev için farklı diplomatların görevlendirilebileceğini sözlerine ekledi.

Yetkili ayrıca, "Rusya bizim görevli sayımızı azaltmak gibi bir talepte bulunmadı. Biz de bundan ABD'nin Rusya'ya yeni diplomatlar yollayabileceği anlamını çıkartıyoruz." diye konuştu.

Skripal krizi nasıl patlak verdi?

Rusya ile Batı arasında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en ciddi casus krizi Avrupa'yı Soğuk savaş yıllarına döndürdü.

Herşey Rus ajan Sergey Skripal'in 4 Mart'ta Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmasıyla başladı.

Skripal'ın sağlık durumu ciddi, kızının ise iyi

Saldırının sinir gazıyla düzenlendiği ortaya çıktı. 66 yaşındaki Skripal hala yoğun bakımda. Kızı Yuliya Skipral'ın sağlık durumu ise kritik seviyeden iyiye doğru gidiyor.

Çift taraflı casus Sergey Skripal ve kızının İngiltere'de kimyasal silahla saldırıya uğramasıyla ilgili, İngiltere, Moskova yönetimini suçladı, ABD, Kanada ve Avrupa ülkeleri Londra'nın yanında yer aldı.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya'ya karşı bir dizi yaptırım kararı aldı ve ilk adımda 23 diplomatı sınır dışı etti. Rusya da cevap olarak aynı sayıda İngiliz diplomatı sınır dışı etti.

İngiliz polisi, Skripal ile kızının, evinde saldırıya uğradığını düşünüyor. Zira sinir gazı yoğun olarak evlerinin kapısında bulundu.

ABD yönetimi, İngiltere'de eski bir Rus ajanın zehirlenmesi olayından sorumlu tutulan Rusya'nın ABD'de görev yapan 60 diplomatını sınır dışı etme ve Seattle'daki Rus konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıklamış, bunun ardından sınır dışı kararı alınan Rus diplomatlar ülkelerine geri dönmüştü.

Rusya da buna karşılık olarak 60 Amerikalı diplomatın sınır dışı edileceklerini ve St.Petersburg kentindeki Amerikan Konsolosluğu'nun kapatılacağını duyurmuştu.

İngiliz polisi, saldırıyı Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin talimatıyla, eski KGB koruması Andrei Lugovoy ile bir başka Rus vatandaşı Dimitri Kovtun'un yaptığını düşünüyor.

Kaynak: AA, TRT Haber