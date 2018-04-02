ABD ve Kuzey Kore liderlerinin görüşmesi öncesi Japonya devreye girdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Mayıs ayında yapılması beklenen kritik görüşme öncesi, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 17-20 Nisan tarihlerinde ABD'de Trump'la görüşecek.

Görüşmede Şinzo Abe'nin Trump'tan, geçmişte Kuzey Kore'nin kaçırdığı Japonya vatandaşları konusunu, Kuzey Kore lideriyle yapacağı görüşmede gündeme getirmesini istemesi bekleniyor.

İkili görüşmeler hız kazandı

Kim Jong-un ilk yurt dışı ziyaretini geçen hafta Çin'e yapmış, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le bir araya gelmişti.

Kuzey Kore ve Güney Koreli devlet yetkilileri geçtiğimiz ay bir araya gelerek, liderlerinin katılacağı bir zirve düzenlemek konusunda anlaşmıştı.

Kim ayrıca, dün Kuzey'i ziyaret eden ve aralarında Red Velvet ve Seohyun gibi grupların da olduğu Güney Koreli K-pop ve rock yıldızlarını izlemişti.

Kaynak: Reuters