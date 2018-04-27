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ABD ve Kuzey Kore gizli görüşmesinin fotoğrafları yayınlandı

ABD Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturan CIA Direktörü Mike Pompeo ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un gizli görüşmesine dair fotoğraflar yayınlandı.

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ABD ve Kuzey Kore gizli görüşmesinin fotoğrafları yayınlandı

Mike Pompeo ve Kim Jong-un'un ABD - Kuzey Kore zirvesi öncesinde bir araya geldikleri, CNN tarafından dünyaya duyurulmuştu.

Donald Trump, Twitter mesajında, "Mike Pompeo ve Kim Jong-un geçtiğimiz hafta Kuzey Kore'de buluştu. Görüşme oldukça sorunsuz geçti ve iyi ilişkiler kuruldu. Zirve buluşması için detaylar üzerinde çalışılıyor. Nükleerden arındırma, dünyanın yanı sıra Kuzey Kore için de muhteşem olacak" demişti.

 

 

Mike Pompeo'nun Pyongyang'a seyahati, 2000 yılında Madeleine Albright Dışişleri Bakanı iken Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il ile görüşmesinden sonra iki ülke arasındaki ilk üst düzey temas olarak biliniyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: pompeo, Kuzey Kore, Kim Jong Un, abd
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