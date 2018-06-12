ABD ve Kuzey Kore arasındaki anlaşmanın detayları belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Singapur'da Sentosa Adası'ndaki Capello Otel'de 38 dakika baş başa görüştü. Tarihi görüşmenin ardından ABD ve Kuzey Kore, kapsamlı bir anlaşmaya imza attı.

Kuzey Kore garanti verdi

Tarihi zirvede imzalanan belgeyle, Kuzey Kore nükleer silahlardan tamamen vazgeçmeyi taahhüt etti. Belgede ayrıca ABD ve Kuzey Kore arasında yeni ilişkilerin kurulması da yer alıyor.

Trump: Beklenenden daha iyi geçti

Törende soruları yanıtlayan Trump, görüşmenin beklenenden çok daha iyi geçtiğini söyledi.

Trump, "Gerçekten çok büyük bir sorunu çözeceğiz. Bunu tüm dünya için yapacağız. Herkesin hayal edebileceğinden büyük bir sonuç elde ettik. Süreci kısa süre içinde başlatacağız. Kısa süre sonra detayları göreceksiniz" dedi.

Kuzey Kore'ye ekonomik vaatler

Gerek 2006'dan bu yana Kuzey Kore'ye uygulanan ve son dönemlerde artırılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırımları, gerek kendi güçlü ekonomik yaptırımlarıyla Pyongyang'ı köşeye sıkıştırarak müzakere masasına getiren ABD, Kuzey Kore'ye balistik füze denemelerine ve nükleer programına son vermesi durumunda ekonomik iş birliği ve güvenlik garantisi vaat ediyor.

Kaynak: AFP, AA