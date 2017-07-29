ABD ve Kuzey Kore arasında sular ısınıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore’nin balistik füze denemesinin tehlikeli bir faaliyet olduğunu belirterek, "ABD bu denemeyi kınıyor ve rejimin bu testlerin, bu silahların Kuzey Kore’nin güvenliğini güvence altına aldığı iddialarını reddediyor" ifadesini kullandı.

Trump, yazılı açıklamasında, Kuzey Kore'nin yeni füze denemesi gerçekleştirmesini değerlendirdi.

Söz konusu denemeyi tehlikeli bir faaliyet olarak nitelendiren Trump, şunları kaydetti:

"ABD bu denemeyi kınıyor ve rejimin bu testlerin, bu silahların Kuzey Kore’nin güvenliğini güvence altına aldığı iddialarını reddediyor. Gerçekte tam tersi bir etkileri var. Bu silahlar dünyayı tehdit etmekle Kuzey Kore’yi daha da izole ediyor, ekonomisini zayıflatıyor ve halkını mağdur ediyor. ABD, Amerikan topraklarını ve bölgedeki müttefiklerimizi korumak için gerekli adımları atacaktır.”

Trump’ın açıklamasından kısa bir süre önce ise ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Harry Harris'in, Güney Kore Genelkurmay Başkanı Lee Sun Jin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve komutanların askeri seçenekleri konuştuğu bildirilmişti.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe de gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin bir balistik füze denemesi daha yaptığını açıklamış, füzenin Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesine düştüğünü ifade etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Jeff Davis de Kuzey Kore’nin menzili bin kilometreye ulaşan kıtalararası balistik füze fırlattığı bilgisini paylaşmıştı.