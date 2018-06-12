ABD ve Kuzey Kore anlaşması sembolik görünüyor

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bugünkü tarihi zirvede Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını tamamlamak için çalışmayı taahhüt ederken, ABD kısa süre öncesine kadar düşman ülke kabul ettiği Kuzey Kore'nin güvenliğini sağlama güvencesi verdi.

Ancak Trump ve Kim, Singapur'daki tarihi zirvenin ardından imzaladıkları ortak metinde, bu sözlerin nasıl gerçekleştirileceğine dair ayrıntı vermedi. Trump, zirve sonrası düzenlediği basın toplantısında ise bazı detaylar paylaştı.

Analistler, zirvenin sonuçlarını "somut kazanımlar"dan ziyade, "sembolik önem" olarak niteledi.

"Hedefe ulaşacağı henüz net değil"

Washington merkezli düşünce kuruluşu Foundation for Defense of Democracies'de kıdemli araştırma görevlisi Anthony Ruggiero, "Bundan sonraki görüşmelerde nükleer silahtan arınma hedefine ulaşılabileceği net değil. Büyük bir adımdan ziyade, 10 yıldan uzun bir süre önce görüşmelerin kaldığı yerin tekrar ifade edilmesine benziyor" dedi.

"Dönüm noktası demek için çok erken"

Çinli düşünce kuruluşu Pangoal'da kıdemli araştırmacı Li Nan, görüşmenin sadece sembolik öneme sahip olduğunu düşündüğünü belirterek, "Kuzey Kore-ABD ilişkilerinde dönüm noktası olarak nitelemek için çok erken" dedi.

Zirve açıklamasında, Kuzey Kore'nin nükleer programını durdurması amacıyla başlatılan ve ülke ekonomisinin durmasına yol açan uluslararası yaptırımlar ya da barış anlaşmasına atıf yapılmadı.

Kuzey Kore ve ABD, 1950-53 yılları arasında milyonlarca kişinin öldüğü Kore Savaşı'nda birbirleriyle savaşmıştı. Savaş sadece ateşkesle sonuçlandığı için teknik anlamda iki ülke hala savaşta.

Ancak ortak açıklamada, savaş tutsaklarının ve savaşta kaybolanların naaşlarının tespit edilerek iadesinde mutabıt kalındığı ifade edildi.

Ortak açıklama, iki ülke arasındaki gerginliğin tırmanmasını önleyebilirse, Kuzeydoğu Asya'nın güvenlik çehresini kalıcı şekilde değiştirecek bir dönüm noktası olabilir.

Kaynak: Reuters