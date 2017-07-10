ABD ve Kanada'daki yangınlarda binlerce kişi tahliye edildi

ABD'nin batısı ve Kanada'da etkili olan orman yangınları, on binlerce hektarlık alanla birlikte birçok evin yanmasına ve binlerce kişinin evlerinden tahliye edilmesine neden oldu.

Kanada'nın British Columbia bölgesinde çıkan 200'den fazla orman yangını, onlarca evin ve iki hava alanı hangarının yanmasına yol açarken, binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

Rekor sıcaklıkların yaşandığı ABD'nin batısındaki orman yangınları bir ayı geçen bir süredir farklı bölgelerde etkili olmaya devam ediyor.

Orman yangınları, Kaliforniya'da hızla yayılırken, onlarca binanın yanmasına ve birçok kişinin yaralanmasına yol açtı. Eyalet kaynaklarına göre, Kaliforniya çapında yaklaşık 5 bin itfaiyeci, 14 büyük yangınla mücadele yürütüyor.

Kaliforniya'nın kuzeyinde etkili olan yangınların otoyolların kapanmasına yol açarak hayatı tehdit etmesi nedeniyle göl kenarındaki yaz kampı boşaltılırken, bölgedeki yüzlerce ev tahliye edildi.

Kaliforniya'nın güneyinde bulunan Santa Barbara'da halkla ilişkilerden sorumlu İtfaiye Amiri Dave Zaniboni, cumartesi günü öğleden sonra bölgelerinde çıkan yangının 154 numaralı karayolunun iki yakasına da yayıldığını ve yolun tamamen kontrol dışı kaldığını bildirdi. Circle V. Rach'da 90 öğrenci ve 50 danışmanın mahsur kaldığını belirten Zaniboni, öğrenci ve danışmanların, bölgeden tahliye edilene kadar bölgedeki barınaklara götürüldüklerini açıkladı.

Kaliforniya'nın Santa Barbara ve San Louis Obispo bölgesindeki orman yangınları ise 23 bin hektardan fazla alanda etkili oldu.

Arizona'da meydan gelen yangında Dudleyville kasabası tamamen tahliye edilirken, aralarında evlerin de olduğu 10 bina yandı.

Oregon'da Summer Lake bölgesi yakınındaki yangında bir avcı evi ve yanındaki ek bina yandı. Orman yangınlarının günlerdir sürdüğü Nevada'da da yetkililer tahliye kararı aldı.

Bu arada, orman yangınlarının etkili olduğu diğer eyaletler Colorado ve Montana'nın bazı kasabaları için alınan tahliye kararlarının kaldırıldığı açıklandı.

Santraldeki yangın elektriklerin kesilmesine neden oldu

Öte yandan, Kaliforniya'nın güneyinde orman yangınları dışında, enerji santralinde meydana gelen yangın da hayatın felç olmasına yol açtı. Los Angeles'in kuzeyinde bulunan Northridge'deki enerji santralinde çıkan yangın, Los Angeles'ın bir çok bölgesinde yaz sıcağında uzun bir süre elektriklerin kesilmesine neden oldu. San Fernando Valley bölgesinde 140 binden fazla kişi saatlerce elektriksiz kaldı.