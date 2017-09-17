ABD ve Kanada'da Arakan protestosu

Amerikalı Müslümanların çoğunlukta olduğu yüzlerce gösterici, Chicago'daki Federal Plaza önünde toplanarak, dünyayı, Myanmar hükümetini durdurmaya çağırdı. Kentte faaliyet gösteren birçok grubun desteklediği gösteride, çok sayıda konuşmacı tepkisini dile getirdi.

Konuşmaların ardından plaza önünde yürüyüş gerçekleştiren protestocular; "Rohingyalara özgürlük", "Rohingya katliamına son" ve "Adalet istiyoruz hem de şimdi" şeklinde sloganlar attı. Gösteri sırasında taşınan; "Rohingyalara adalet", "Arakan'daki çocuk cinayetlerine son" ve "Rohingyalar insan değil mi?" yazılı pankartlar dikkat çekti.

Gösteri yaklaşık 2 saat sürdü. Bölgeden geçen çok sayıda araç sürücüsü ve yaya da göstericilere destek verdi.

Kanada'da Arakan protestosu

Kanada'nın Toronto kentindeki Ontario Eyalet Parlamentosu bahçesinde toplanan binlerce Myanmarlıya, şehirde yaşayan diğer Müslüman topluluklar ile Kanada Birleşik Hristiyanlar Federasyonu da destek verdi. Parlamento binası önünde, Arakan'daki yakınlarının yaşadığı katliamları anlatan Myanmarlılar, Kanada hükümetini sorunu çözmede daha etkili davranmaya çağırdı.

Protestoyu organize eden Huwaida Pervez-Khan, gösteri sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye'ye teşekkür etti. Pervez-Khan, "Türkiye’nin Arakan için yaptıklarını unutamayız." dedi.

"İslam Dünyası Türkiye'nin arkasında olmalı"

Etkinliğin organizatörlerinden Arakan asıllı Kanada vatandaşı Washim Ali de Türkiye'nin, Arakan'daki katliamların dünya kamuoyuna duyurulmasında öncü olduğunu söyledi. Ali, "Türkiye'nin yaptığını kimse yapmadı. İslam dünyası ve diğer milletler Türkiye'nin arkasında olmalı ve Türkiye'ye destek vermeli" dedi.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti.