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Buradasınız : » » ABD ve Japonya serbest ticaret konusunda anlaştı

ABD ve Japonya serbest ticaret konusunda anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe, uzun zamandır müttefik olan iki ülke arasındaki yatırım ve ticareti genişletmek için anlaştılar.

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ABD ve Japonya serbest ticaret konusunda anlaştı

ABD Başkanı Donald ziyaretinde Trump ile dün yaptığı ortak basın toplantısında konuyan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, "Başkan Trump ile serbest, adil ve karşılıklı ticaret anlaşmaları için görüşmelere başlama konusunda anlaştık" dedi.

Trump, Japonya ile ABD arasındaki ticaret dengesizliklerine çözüm bulma isteğini yeniden teyit ederek, ABD ticaret açığını azaltmayı amaçlayan iki taraflı bir anlaşmayı yüz yüze görüşmeyi tercih ettiğini söyledi.

Japon hisseleri, kısmen Trump'ın yenin değerinden bahsetmemesi ya da Japonya'nın para politikasını eleştirmemesi nedeniyle yedi haftanın zirvesine yükseldi.

Trump ve Abe'nin görüşmelerin üst düzey danışmanlarca sürdürüleceğini söylemelerine rağmen Abe, her iki ülkenin yaklaşımında farklılıkların devam ettiğini açıkça belirtti.

Trans-Pasifik Ortaklığı'na dönüş

Abe gazetecilere yaptığı açıklamada, Trans-Pasifik Ortaklığı'na (TPP) atıfta bulunarak "ABD tarafı ikili bir anlaşma ile ilgileniyor.... Ülkemizin pozisyonu ise TPP'nin her iki ülke için de en iyisi olduğu" dedi.

TPP önceki ABD Başkanı Barack Obama tarafından desteklenmişti. Trump ise, seçim kampanyasında verdiği sözü yerine getirerek ABD'yi 2015 yılında yapılan 12 üyeli TPP anlaşmasından 24 Ocak 2017'de çekmişti.

 

 

Trump, "TPP'ye geri dönmek istemiyorum, ama bize ABD için reddedemeyeceğim bir anlaşma teklif edelerse, bunu yaparım. Ama ben ikili (anlaşmaları) tercih ederim. Bunun ülkemiz için daha iyi olduğunu düşünüyorum. İşçilerimiz için daha iyi olacağını düşünüyorum ve ben ikili bir anlaşmayı, Japonya ile doğrudan bir anlaşmayı tercih ederim" dedi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Trump, serbest ticaret, Japonya, anlaşma, Abe, abd
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