ABD ve İsrail'in "yeni Ortadoğu planı"

Amerika merkezli New Yorker dergisinde çıkan "Donald Trump'ın yeni dünya düzeni" başlıklı makalede, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail'in, Ortadoğu'da yeni bir oyun peşinde oldukları yazıldı. Oyunun merkezinde ise, İran ve Körfez ülkeleri var.

Amaç, Köfrez ülkelerini İsrail'e yakınlaştırmak

Makaleye göre, Amerikan yönetimi yakında yeni bir Ortadoğu barış planı açıklamaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Körfez ülkeleri, İran'ı bölgedeki en büyük tehdit olarak görüyor. Planın içeriğinde, İran'ı hedef göstererek Körfez ülkelerini İsrail'e yakınlaştırmak ve Filistin davasından uzaklaşmalarını sağlamak var.

Amacın, Filistinlilerin reddedeceği ve Körfez ülkelerinin kabul edeceği bir plan yapmak olduğu belirtiliyor.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında gizli görüşme

Makalede ayrıca dikkat çeken bir iddia da ortaya atıldı. İddiaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 2015 yılında Kıbrıs Rum Kesimi'nde, Birleşik Arap Emirlikleri lideriyle gizli bir görüşme yaptı. Suudi Arabistan da Trump iktidara geldiğinde asıl düşmanlarının İsrail değil İran olduğu mesajını iletti.

Netahyahu'nun hedefi Filistin davasını gözden düşürmek, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile İran'a karşı bir koalisyon kurmak ve ABD'nin Irak ve Suriye'deki politikalarından stratejik avantaj kazanmaktı. Trump'ın iktidara gelişi, bunun yolunu açtı.

Yazıya göre, Netanyahu böylece Körfez ülkelerini Filistin davasından uzaklaştırıp en büyük hayaline kavuşabilir.

Kaynak: TRT Haber