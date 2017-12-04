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ABD ve Güney Kore'den tarihinin en büyük ortak tatbikatı

ABD ve Kuzey Kore arasında 'nükleer gerginlik' sürerken, ABD ve Güney Kore ortak askeri tatbikata başladı.

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ABD ve Güney Koreden tarihinin en büyük ortak tatbikatı

Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore hava kuvvetlerinin bugüne kadarki en büyük ortak tatbikatı başladı.

5 gün sürecek tatbikata 6 adet F-22 ve 18 adet F-35 hayalet bombardıman uçağı dahil 230 savaş uçağı katılacak.

Tatbikatta, 12 bin Amerikan askeri ile 4 bin Güney Kore askeri yer alacak.

Geçen hafta kıtalar arası balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore, tatbikatın bölgeyi nükleer savaşın eşiğine getireceği tehdidinde bulunmuştu.

ABD ve Güney Kore tatbikatların savunma amaçlı olduğunu vurguluyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: abd, güney kore
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