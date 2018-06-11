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ABD ve Güney Kore liderleri arasında telefon diplomasisi

ABD Başkanı Donald Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, telefonda görüştü.

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ABD ve Güney Kore liderleri arasında telefon diplomasisi

Güney Kore Devlet Başkanlığı Mavi Ev'den yapılan açıklamaya göre, Trump ile Moon Jae-in telefonda görüştü. Görüşmenin içeriğine dair detaylı açıklamanın ise çok yakında yapılacağı duyuruldu.

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansı ise, iki liderin "Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması için zirvede nelerin ele alınması gerektiği" konusunda fikir alışverişinde bulunduğunu yazdı.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yarın Singapur'da bir araya gelecek. Nükleer silahsızlanma ve güvenlik konularının masaya yatırılacağı zirvenin, 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana devam eden ateşkes durumunun kalıcı barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım olması öngörülüyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: zirve, telefon, güney kore, abd
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