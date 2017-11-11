  • 11 KASIM 2017, CUMARTESI

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ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore tehdidi için ortak tatbikat yapıyor

Güney Kore ve ABD ordusuna bağlı donanma unsurlarının 4 gün sürecek tatbikatı başladı.

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ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore tehdidi için ortak tatbikat yapıyor

Kore Yarımadası etrafında başlayan ve Güney Kore’den 7 donanma gemisi ile ABD donanmasından USS Nimitz, USS Theodore Roosevelt, USS Ronald Reagan adlı üç uçak gemisi ve 11 savaş gemisinin katıldığı tatbikat 14 Kasım’a kadar devam edecek.

"Kuzey Kore tehdidine karşı savunma" manevraları içeren 4 günlük tatbikat hem Pyongyang yönetiminin nükleer ve füze provokasyonlarına karşı caydırıcılık hem de acil durumlarda gereken ateş gücünü sağlamaya hazır olunduğunu gösterme amacı taşıyor.

Ayrıca tatbikatla iki ülke askeri kuvvetlerinin birleşik operasyon kabiliyetinin artırılması hedefleniyor.

ABD uçak gemilerinin Güney Kore donanması ile ortak tatbikata katılması ilk olma özelliği taşıyor. Ayrıca üç uçak gemisin tek bir tatbikat için harekete geçirilmesi sık görülen bir uygulama değil. Bu şekilde bir tatbikat en son 2007’de Guam Adası açıklarında yapılmıştı.

ABD'nin 7. Filosundan ve Güney Kore ordusundan daha önce yapılan açıklamalarda, Güney Kore'den 7 donanma gemisi ile USS Ronald Reagan, USS Nimitz ve USS Theodore Roosevelt uçak gemilerinin Batı Pasifik'teki uluslararası sularda koordineli tatbikat düzenleyeceği belirtilmiş, tatbikatta hava savunma, deniz gözetimi, denizde ikmal, savunmacı hava savaşı eğitimi ve yakın temasta koordineli manevralar alanlarında eğitim yapılacağı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: güney kore, abd, tatbikat, uçak gemisi, savaş gemisi
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