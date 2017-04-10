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Buradasınız : » » ABD ve Fransa'dan Mısır'a destek mesajları

ABD ve Fransa'dan Mısır'a destek mesajları

ABD Dışişleri Bakanlığı ile Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Mısır'da düzenlenen bombalı saldırıya tepki göstererek, bu zor imtihanında Mısır'ın yanında olduklarını açıkladı.

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ABD ve Fransadan Mısıra destek mesajları

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Palmiye Pazarı kutlamaları sırasında Tanta’daki Saint George ve İskenderiye’deki St. Mark Kiliselerine düzenlenen bombalı saldırıları “barbarca” olarak niteleyerek, “Ölenlerin ailelerine ve dostlarına başsağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz.” denildi.

Açıklamada ayrıca, “ABD Mısır’ın güvenliği ve terörle mücadele çabalarına destek vermeye devam edecektir.” ifadesine yer verildi.

'Fransa bu zor imtihanda Mısır'ın yanındadır'

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, eski Başbakan Manuel Valls, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda Mısır'da meydana gelen bombalı saldırıya tepki gösterdi.

Hollande, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı açıklamada, ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dileyerek, "Bir kez daha Mısır'da meydana gelen terör saldırısında teröristler, ülkenin birliğini ve çeşitliliğini yok etmek istediler. Fransa, bu zor imtihanda Mısır'ın yanındadır. Terörle mücadele konusunda Mısırlı yetkililerle birlikte bütün güçlerimizi seferber ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrault paylaşımında, "Mısır'ın Tanta şehrinde Saint Georges Kilisesi'nde meydana gelen alçak saldırıyı kınıyorum. Fransa Mısır'la dayanışma içerisindedir." ifadesine yer verdi.

Manuel Valls da "Yeniden vurulan Hristiyanlarla ve Mısırlı arkadaşlarımla dayanışma içerisindeyim." açıklamasını yaptı.

İskenderiye'deki St. Mark Kıpti Ortodoks Kilisesi yakınlarında gerçekleşen bombalı saldırıda 3'ü güvenlik görevlisi 11 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

El-Garbiyye'ye bağlı Tanta kentindeki St. George Kilisesi'ne düzenlenen bombalı saldırıda ise 25 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Mısır'da bugün Tanta kentindeki St. George Kilisesi'ne düzenlenen bombalı saldırıda da 21 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Etiketler: mısır, fransa, abd, palmiye pazarı kutlamaları, mısır'da kilise saldırısı
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