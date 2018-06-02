ABD ve Çin'den üst düzey ticaret krizi toplantısı

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve Çin'in Üst Düzey Ekonomi Danışmanı Liu He, Pekin'deki Diaoyutai Devlet Konuk Evi'nde akşam yemeğinde bir araya gelecek. İkilinin yemekte, ticaret krizine yönelik atılacak adımları görüşmesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında ticaret savaşı

ABD ile Çin arasında yaşanan son yılların en büyük ticaret savaşı kısa sürede küresel bir krize dönüştü.

Kriz, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e karşı verilen 375 milyar dolar ticaret açığını kapatmak için ek gümrük vergisi getireceğini ilan etmesiyle başladı.

Trump, Çin ürünlerine 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirecek kararnameyi imzaladı.

Trump yönetimi, Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesinin ardından, 1300 Çin menşeli ürününe yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

Anlaşma için masaya oturdular

ABD ile Çin arasında yaşanan ve küresel piyasaları da etkileyen ticaret krizini çözüme ulaştırmak için ABD'den bir heyet Pekin'e giderek iki günlük görüşme yapmıştı. Görüşmelerde, ABD'nin uzun ticaret talepleri listesi üzerinde anlaşmaya varılamamıştı.

Amerikalı ve Çinli yetkililer, Çin'in üst düzey ekonomi danışmanı Liu He'nin ziyareti öncesinde ticaret anlaşmazlıklarını görüşmek için geçen Cuma günü Washington'da bir araya gelmişti.

Görüşmelerin ardından genel hatlarda anlaşan taraflar, gümrük vergilerini askıya aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber, Reuters