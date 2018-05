ABD ve Çin, ticaret krizinin çözümü için masada

ABD ile Çin arasında yaşanan ve küresel piyasaları da etkileyen ticaret krizini çözüme ulaştırmak için ABD'den bir heyet dün Pekin'e giderek görüşmelere başlamıştı.

İki günlük ziyaret sırasında Çin'in ekonomi politikalarını temelden değiştirecek önemli bir ilerleme olması ihtimali son derece düşük görülse de, Çin'in alabileceği kısa vadeli bir önlemler paketi, ABD'nin yaklaşık 50 milyar dolar değerinde Çin ihracatına yönelik gümrük vergilerini uygulama kararını erteleyebilir.

Mnuchin ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He başkanlığındaki görüşmelerde, Çin'in teknoloji transferini zorla elde etme uygulamasından, teknoloji geliştirmeye getirilen devlet sübvansiyonlarına kadar, ABD'nin Çin'in ticari uygulamaları hakkındaki değişik şikayetlerinin ele alınması bekleniyor.

Mnuchin bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok iyi görüşmeler yapıyoruz" dedi ancak başka ayrıntı vermedi.

ABD'den ithal ettiği soya fasulyesi ve uçaklara gümrük vergileri getirmek de dahil olmak üzere eşit ağırlıklı misilleme tehdidini öne süren Çin ise müzakerelerin nasıl ilerlediği hakkında bir yorum yapmadı.

Trump'tan görüşmeye destek mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Mnuchin önderliğindeki heyete destek veren bir tweet attı. Trump, "Bizim büyük finans ekibimiz, Çin'in ticaret oyunu üzerinde müzakere etmeye çalışıyor. Çok uzak olmayan bir gelecekte Başkan Xi ile birlikte olmayı dört gözle bekliyorum. Her zaman iyi (harika) bir ilişkiye sahip olacağız" dedi.

Our great financial team is in China trying to negotiate a level playing field on trade! I look forward to being with President Xi in the not too distant future. We will always have a good (great) relationship!