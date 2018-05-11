ABD ve Çin arasında ticaret krizi görüşmelerinde ikinci aşama başlıyor

ABD ile Çin arasında yaşanan ve küresel piyasaları da etkileyen ticaret krizini çözüme ulaştırmak için ABD'den bir heyet Pekin'e giderek iki günlük bir görüşme yapmıştı. Yapılan görüşmelerde ABD'nin uzun ticaret talepleri listesi üzerinde anlaşmaya varılamamıştı.

Beyaz Saray, Çin'in Üst Düzey Ekonomi Danışmanı Liu He'nin Trump yönetimi ile ticaret görüşmelerini yeniden başlatmak için gelecek hafta Washington'u ziyaret edeceğini açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan bir yetkili dün yaptığı açıklamada, "Amerikalı ve Çinli yetkililer, Çin'in üst düzey ekonomi danışmanı Liu He'nin ziyareti öncesinde ticaret anlaşmazlıklarını görüşmek üzere Cuma günü Washington'da bir araya gelecek" dedi.

Yetkili, toplantıyı geçen hafta Pekin'de yapılan üst düzey ticaret görüşmelerinin devamı ve Liu'nun Washington ziyareti için hazırlık olarak niteledi.

Yetkili, toplantıların ayrıntısını vermedi, Liu'nun ziyaretinin kesin tarihini de açıklamadı.

ABD ile Çin arasında ticaret krizi

Trump yönetiminin 9 Mart'ta, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesinin ardından, 1300 Çin menşeli ürününe yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığı bildirilmişti.

Pekin yönetimi de fitili ateşlenen ticaret savaşına cevap olarak, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirildiğini ilan etmiş, birkaç gün önce de ABD menşeli 50 milyar dolar değerindeki 106 ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirileceğini açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber, Reuters