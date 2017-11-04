  • 04 KASIM 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 13º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.889
    EURO 4.529
  • BIST 111292.78
    ALTIN 158.619
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD vatandaşlarının Somali'yi terk etmeleri istendi

ABD vatandaşlarının Somali'yi terk etmeleri istendi

Somali'deki ABD Diplomatik Misyonu, Amerikan vatandaşlarının ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD vatandaşlarının Somaliyi terk etmeleri istendi

Somali'deki ABD Diplomatik Misyonu, "Mogadişu Uluslararası Havalimanı'nda Amerikalılara yönelik tehditlerin artması" nedeniyle Amerikan vatandaşlarının ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Somali'deki ABD Diplomatik Misyonu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Somali'yi terk etme çağrısının "Mogadişu Uluslararası Havalimanı'nda Amerikalılara yönelik tehditlerin artması" ve "ülkedeki güvenliğin istikrarsız olması" nedeniyle yapıldığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da Somali'de kalmaya karar veren tüm vatandaşlarına "güvenlik durumlarını gözden geçirmeleri ve kişişel güvenliklerini artırmak için tüm uygun önlemleri almaları" tavsiyesinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Washington'ın Somali'de bir elçiliğinin olmadığı, orada bulunan Amerikan vatandaşlarının Nairobi'deki elçilik ile iletişim kurabileceği kaydedildi.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı'nın (AFRICOM), iki gün önce Somali'de terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik iki hava saldırısında birçok DEAŞ üyesi ölmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: Somali, abd, DEAŞ, terör örgütü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER