ABD, uluslararası hukuku tanımıyor

Uluslararası hukuku kendi çıkarlarına göre uygulayan ABD, çıkarları zarar gördüğünde en temel hukuk kurallarını bile çiğnemekte bir sakınca görmüyor.

FETÖ ile mücadele kapsamında tutuklanan ABD'nin Başkonsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanması sürecinde Washington Yönetimi Ankara'ya bir nota vererek, Topuz'un telefonunu istedi.

ABD, buna gerekçe olarak da Viyana Sözleşmesi'ni gösterdi. Metin Topuz, Amerikan Başkolosluğuna bağlı bir diplomat olmadığı dokunulmazlığı da bulunmadığı halde, telefonun "diplomatik dokunulmazlığı" olduğunu iddia etti.

ABD, Türkiye'ye yönelik bu dayanaksız talebini sürdürürken, bir başka konuda uluslararası hukukun en temel kurallarından birini göz göre göre çiğnedi.

Rusya'nın San Fransisco Başkonsolosluğu'na giren gizli servis görevlileri, hakları yokken Konsolosluk binası içinde Rusya'nın diplomatik dokunulmazlığı bulunan arşivine el koydu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gelişme üzerine Washington'a bir nota verildiğini bildirdi.

Kaynak: TRT Haber

