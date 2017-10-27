  • 27 EKIM 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.799
    EURO 4.404
  • BIST 107884.03
    ALTIN 155.202
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD, uluslararası hukuku tanımıyor

ABD, uluslararası hukuku tanımıyor

Türkiye'de tutuklu bulunan ABD'nin başkonsolosluk çalışanı Metin Topuz'un telefonu için "Viyana Sözleşmesi" diyen Washington, Rusya'nın diplomatik arşivine el koydu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD, uluslararası hukuku tanımıyor

Uluslararası hukuku kendi çıkarlarına göre uygulayan ABD, çıkarları zarar gördüğünde en temel hukuk kurallarını bile çiğnemekte bir sakınca görmüyor.

FETÖ ile mücadele kapsamında tutuklanan ABD'nin Başkonsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanması sürecinde Washington Yönetimi Ankara'ya bir nota vererek, Topuz'un telefonunu istedi.

ABD, buna gerekçe olarak da Viyana Sözleşmesi'ni gösterdi. Metin Topuz, Amerikan Başkolosluğuna bağlı bir diplomat olmadığı dokunulmazlığı da bulunmadığı halde, telefonun "diplomatik dokunulmazlığı" olduğunu iddia etti.

ABD, Türkiye'ye yönelik bu dayanaksız talebini sürdürürken, bir başka konuda uluslararası hukukun en temel kurallarından birini göz göre göre çiğnedi.

Rusya'nın San Fransisco Başkonsolosluğu'na giren gizli servis görevlileri, hakları yokken Konsolosluk binası içinde Rusya'nın diplomatik dokunulmazlığı bulunan arşivine el koydu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gelişme üzerine Washington'a bir nota verildiğini bildirdi.

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: san fransisco konsolosluğu, rusya, metin topuz, ABD Konsolosluğu, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER