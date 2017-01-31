ABD, teröristlere zırhlı araç ve mühimmat gönderdi

ABD'den teröristlere bir destek daha



Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin itirazlarına rağmen terör örgütünün Suriye'deki uzantılarına silah yardımını artırarak sürdürüyor.

Suriye Demokratik Güçlerini oluşturan PYD/YPG militanlarına Amerika Birleşik Devletleri tarafından tedarik edilen zırhlı araçlar görüntülendi.

Mevcudunun çoğunluğunu YPG'li teröristlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri şimdi DEAŞ'ın elindeki Rakka kentine operasyona hazırlanıyor.

İlk hedefleri Deyrz ez Zor ile Rakka arasındaki yolu kesmek. Amerikan yönetimi bu operasyon için YPG'ye silah ve mühimmat yardımını artırdı. YPG teröristlerinin çoğunlukta olduğu SDG'ye 5 zırhlı araç ve mühimmat gönderildi.

Bölgeye hava yoluyla ulaştırılan zırhlı araçlar görüntülendi. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kaynakları ABD'nin silah, mühimmat ve araç yardımının arttığını belirtiyorlar.

SDG, uzun bir süredir sessizliğin hakim olduğu Rakka cephesinde birkaç gün içinde yeni bir aşamaya geçileceğini söylüyor.

Pentagon iddiaları doğruladı

ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon), YPG'li teröristlerin çoğunlukta olduğu Suriye Arap Koalisyonu'na (SDG) zırhlı araç verildiği belirtildi.

ABD’nin Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) mühimmat ve zırhlı araç verdiğine dair haberleri değerlendiren Pentagon sözcüsü Galloway, söz konusu araçların Suriye Arap Koalisyonu'na gönderildiğini söyledi. Galloway, “Suriye Arap Koalisyonu'na mevcut yetkiler çerçevesinde üstü zırhlı araçlar verdik. Bu araçlar, onları Rakka’ya ilerlerken DEAŞ’ın el yapımı patlayıcılarına karşı koruyacak.” ifadelerini kullandı.