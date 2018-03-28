ABD, terör örgütü YPG/PKK'ya yeni parti kurdurdu

ABD, YPG/PKK işgalindeki Haseke'de dün düzenlenen bir kongreyle, Suriye'nin Geleceği isimli yeni bir sözde siyasi parti kurulmasına ön ayak oldu.

ABD dışişleri, istihbarat ve ordu yetkililerinin son haftalardaki ziyaretlerinde YPG/PKK'yla görüşmeleri, yeni oluşum üzerinde yoğunlaştı.

"Parti" başkanlığına iç savaştan önce iktidardaki Baas Partisi'nin Münbiç teşkilatı üyelerinden İbrahim Katfan getirildi.

Katfan, Münbiç'in YPG/PKK işgaline girmesinden sonra örgütün kurduğu sözde yerel meclisin başkanlığını üstlendi.

Oluşumun genel sekreterliğine, 2016'da YPG/PKK saflarına katıldığı öğrenilen Hefrin Halaf seçildi. Halaf, örgütün sözde Cezire kantonun ekonomi komisyonu başkanıydı.

Kuzey Suriye odaklı

Suriye'nin Geleceği'nin 81 sandalyeden oluşan yürütme kurulunda ise, örgütün halen ya da bir dönem işgal ettiği Deyrizor, Rakka, Aynularab (Kobani), Tel Ebyad, Münbiç, Afrin ve Şehba'nın yanı sıra varlık göstermediği İdlib ve Halep'ten üyeler gösteriliyor.

Örgütün çıkmak zorunda kaldığı Afrin'den de kongreye temsilci göndermiş olması dikkat çekti.

YPG/PKK'nın daha önce kurduğu oluşumların aksine Suriye'nin Geleceği'nde eşbaşkanlık sisteminin olmaması da göze çarptı.

Rejimle müzakere masasına oturma sinyali

İlgi uyandıran bir diğer unsur da dünkü kongrede kullanılan afiş ve pankartlardaki "Çok renkli, ademi merkeziyetçi" sloganları oldu.

Söz konusu sloganlar yerel kaynaklar tarafından, YPG/PKK'nın federasyon talebini geçici olarak geri çektiği ve Esed rejimiyle müzakere masasına oturma hazırlığı yaptığı şeklinde yorumlandı.

Buna rağmen yürütme kurulu üyelerinin yalnızca YPG/PKK'nın hedef bölgesi olan kuzey Suriye'den seçildiği görüldü.

Suriye rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Eylül 2017'de örgütle özerklik konusunu müzakere etmeye hazır olduklarını söylemişti.

İç savaşın başından bu yana büyük çaplı çatışmaya girmeyen YPG/PKK ve Esed rejiminin birçok alanda iş birliği yaptığı biliniyor. Petrol sahalarını birlikte koruyan ve çıkan petrolü paylaşan taraflar, ortak askeri eğitim ve operasyonlar düzenliyor.

Max Martin başkanlığındaki ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti ve General Paul Funk başkanlığındaki bir grubun son iki ayda bölgeye yaptığı ziyaretler basına yansımıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Heather Nauert, dün yeni oluşumla ilgili soruyu, "BMGK 2254 kararıyla uyumlu herhangi bir partiyi, Suriye'deki korkunç durumu sona erdirecek siyasi bir çözüm olması açısından destekleriz" şeklinde yanıtlamıştı.

"Gelecek Partisi PYD'nin parçası mı?" sorusuna ise Nauert, "Benim anladığım, bu çok etnikli ve bölgede yaşayan insanları temsil ediyor" cevabını vermişti.

Kaynak: AA