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Buradasınız : » » ABD terör örgütü PYD/PKK'ya desteğini sürdürüyor

ABD terör örgütü PYD/PKK'ya desteğini sürdürüyor

ABD ordusuna ait olduğu iddia edilen askeri bir konvoy, Fişhabur sınırı üzerinden terör örgütü PYD/PKK'nın kontrolündeki Kamışlı'ya geçti.

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Yerel kaynaklarca ortaya atılan iddiaya göre, ABD ordusuna ait zırhlı araçlar, TIR ve jiplerin de bulunduğu konvoy, pazar gecesi sınırdan geçti.

3 otobüs ve 90 araç yola çıktı

Terör örgütü işgalindeki Resulayn’da oluşturulan 3 otobüs ve 90 araçlık konvoyun, Afrin’deki teröristlere yardım için yola çıktığı iddia edildi. 

Konvoydaki terörist sayısının 400'ü geçtiği, teröristlerin Afrin’e girmek için sıklıkla Esed hakimiyetindeki Nubl bölgesini kullandığı ileri sürüldü.

Geçitler kuruldu, PYD'ye silah taşındı

El Arabiya kanalının haberi de bu iddiayı doğrular nitelikte.

"Burası Siymalka geçidi. Suriye'nin kuzeyine buradan yardımlar gidiyor. Karşı kıyı IKBY'nin Fişhabur kapısı. Açılma amacı başta insani yardımları taşımaktı."

Habere göre, daha sonra burada demir geçitler kuruldu ve Fişhabur üzerinden terör örgütü PYD'ye silah taşındı. 

İddiaya ilişkin, resmi kaynaklardan ise henüz bir açıklama yapılmadı. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: terör örgütü, PYD, afrin, abd, abd pkk yardım
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