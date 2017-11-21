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Buradasınız : » » ABD, terör örgütü PKK/PYD'ye yardımlarını sürdürüyor!

ABD, terör örgütü PKK/PYD'ye yardımlarını sürdürüyor!

ABD, Suriye'de desteklediği terör örgütü PKK/PYD'ye, 120 zırhlı araç verdi.

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ABD, terör örgütü PKK/PYDye yardımlarını sürdürüyor!

ABD ordusu, geçen hafta Irak-Suriye sınırındaki Simelka kapısından geçirdiği 120 adet muharip ve mayına dayanıklı zırhlı aracı terör örgütü PKK/PYD'ye teslim etti.

Terör örgütünün zırhlı araçları ve yüzlerce militanı, Türkiye sınırında Hatay'ın karşısına denk düşen, Suriye'nin Afrin ilçesine sevk etmeyi planladığı ve bu amaçla hazırlık yaptığı öğrenildi.

PKK/PYD'nin sevkiyat için Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolündeki Halep koridorunu kullanması gerekiyor.

ABD, daha önce de Irak'tan binlerce tır ve kamyonla getirdiği silah, araç ve mühimmatı PKK/PYD'ye teslim etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: abd, pkk/pyd, zırhlı araç
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