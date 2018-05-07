ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'a "nükleer anlaşma" uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, kaldırılmış olan bazı İran yaptırımlarının yeniden yürürlüğe sokulması konusundaki kesin kararını 12 Mayıs'a kadar vermek zorunda.

Temsilciler Meclisi üyesi Thornberry dün Fox News kanalında yaptığı açıklamada, Tahran'la 6 büyük devlet arasında imzalanan anlaşmanın ABD'nin çıkışıyla bozulmasının "hata" olacağını söyledi ve "Ben bunun yapılmamasını uygun buluyorum" dedi.

"Ben de kötü bir anlaşma olduğunu düşünüyorum ancak temel soru şu: ABD anlaşmadan çıktıktan sonra ne olacak? İran topraklarındaki denetçileri dışarı atarsa, biz de oradaki gözlem imkanımızı kaybedecek miyiz?"

Donald Trump, 2015 tarihli anlaşmayı bozarak yaptırımları yeniden uygulamaya başlayacağını söylemişti. Trump yönetiminin yetkilileri, anlaşmanın bu haliyle İran'ın balistik füze programını engellemediğini ve Tahran'ın bazı hükümlerin geçerlik süresi dolduğunda yeniden nükleer faaliyetlerine başlamasına imkan verdiğini söylüyor.

Anlaşmadaki bu kusurların giderilmesi için Trump'ın Avrupalı müttefikleriyle iş birliği yapmasını isteyen Thornberry, anlaşma bozulursa bunun Washington'ı müttefiklerinden uzaklaştıracağını söyledi.

Thornberry, "Avrupalılar yaptırımları yeniden uygulamayacak. O zaman bizim ve İran'ın durumu ne olacak?" diye sordu.

Trump son kez uzattı

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Barack Obama döneminde İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirtirken, "Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altında ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir" değerlendirmesini yapmış ve Beyaz Saray, alınan kararla anlaşmanın son kez uzatıldığı duyurmuştu.

"ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri"

2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Trump'a göre bu, "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri".

İran tepkili

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme söylemlerine karşın, "İran Atom Enerjisi Kurumu, beklenen ve beklenmedik tüm durumlara hazır" mesajı vermişti.

2015'te ABD'nin önceki başkanı Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmayla, İran'ın uranyum zenginleştirme programının 2025'e kadar ertelenmesi kararı alınmıştı.

Kaynak: Reuters