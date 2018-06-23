ABD Temsilciler Meclisi'nde göçmen çocukların ağlama sesleri yankılandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), göçmen çocuklarının ebeveynlerinden ayrılması tartışması sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, artan tepkiler üzerine geri adım atmış olsa da 2 binden fazla göçmen çocuğun ailelerinden zorla ayrılmasına yol açan uygulama hala gündemde yerini koruyor.

Başkan Trump'ın eşi Melania Trump tarafından da eleştirilen "sıfır tolerans" politikası bu kez Temsilciler Meclisi'ne taşındı.

Demokrat Meclis Üyesi Ted Lieu, meclisteki konuşması sırasında ailelerinden ayrıldıktan sonra gözaltı merkezlerine konulan çocukların ağlama seslerini dinletti.

"Amerikalıların bunu duyması lazım"

Lieu, Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan, göçmen çocukların tutulduğu kafesleri gösteren bir afişle çıktığı kürsüde şu konuşmayı yaptı:

"Çocukluğunuzu düşünün. Aileniz muhtemelen hayatınızdaki en önemli şeydi. Onları bir daha görüp dörmeyeceğinizi, anne ya da babanızdan uzaklaştırıldığınızı hayal edin ve daha sonra yabancılarla birlikte bir gözaltı merkezine yerleştirildiğinizi. Bu olurken hissedeceğiniz dehşeti ve korkuyu hayal edin. Böyle olsa gerek..."

Birkaç defa sözü kesilen Lieu'ya yaptığının kurallara aykırı olduğu söylense de Meclis Üyesi ses kaydını dinletmeyi sürdürdü.

Kaynak: Reuters