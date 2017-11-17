ABD Temsilciler Meclisi, vergi reformu tasarısını onayladı

ABD Temsilciler Meclisinde bugün yapılan oturumda, "Vergi İndirimleri ve İstihdam Yasası" başlıklı tasarı 205'e karşı 227 oyla kabul edildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti için büyük önem taşıyan reform teklifi, ülkede kurumsal vergi oranını tek hamlede ve kalıcı olarak yüzde 35'ten yüzde 20'ye indirilmesini içeriyor.

Ülkenin vergi kanunlarını 30 yılı aşkın süredir ilk kez değiştirmeyi hedefleyen tasarının gelecek 10 yılda ABD federal hükümetinin borcunu yaklaşık 1,4 trilyon dolar arttıracağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, Cumhuriyetçi Parti senatörlerinin kendi hazırladıkları vergi reformu tasarısının ABD Senatosunda bu ayın sonunda oylanması bekleniyor.

Bu oylamadan olumlu sonuç çıkması durumunda, Temsilciler Meclisi ve Senatonun kendi kabul ettikleri tasarıların arasındaki farklılıkları gidermesi ve üzerinde hemfikir olunan yeni bir tasarı oluşturması gerekiyor.

Üzerinde hemfikir olunan yeni tasarının Kongrenin her iki kamarası tarafından yeniden oylanarak kabul edilmesinin ardından ise yasalaşması için Başkan Trump tarafından imzalanması bekleniyor.

Trump, vergi reformu tasarısının bu yıl bitmeden yasalaşmasını istediğini dile getirirken, uzmanlar Temsilciler Meclisi ve Senatonun kendi oluşturdukları tasarılar arasındaki farklılıklar nedeniyle bunun gelecek yıla sarkabileceğini belirtiyor.

Kaynak: AA