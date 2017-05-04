ABD Temsilciler Meclisi, Obamacare'in alternatifini onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Obamacare'in iptalini öngören yeni sağlık sigortası tasarısını az farkla kabul etti.

Eski Başkan Barack Obama'nın kamuoyunda Obamacare olarak bilinen "Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası Yasası"nı feshetmek için hazırlanan "Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası" (AHCA) tasarısının yeni versiyonu, Temsilciler Meclisinde 213'e karşı 217 oyla onaylandı.

Bazı Cumhuriyetçi vekillerin, tasarının oylamanın sonlarına doğru gerekli "evet" oyuna ulaşmasını şarkı söyleyerek kutlaması dikkati çekti.

Tasarının birçok sağlık örgütü ve Demokratların şiddetli muhalefetine rağmen Kongrenin ilk kanadından geçebilmesi, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti için büyük bir başarı olarak değerlendirildi.

Senato'dan geçip geçmeyeceği belirsiz

Temsilciler Meclisi'nden geçen AHCA tasarısının bir sonraki durağı, ABD Senatosu olacak. Tasarının Senato'da da kabul edilmesi için en az 51 oya ihtiyacı var.

Senatodaki 100 sandalyeden 52'si ile çoğunluğu elinde tutan Cumhuriyetçilerden en az 4'ünün karşı çıkabilecek olması ise tasarının kaderini belirsizleştiriyor.