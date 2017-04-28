  • 28 NISAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.555
    EURO 3.874
  • BIST 94655.31
    ALTIN 144.801
Buradasınız : » » ABD Temsilciler Meclisi geçici bütçeyi onayladı

ABD Temsilciler Meclisi geçici bütçeyi onayladı

Federal hükümetin finansman yetersizliğinden ötürü kapanmasını 5 Mayıs Cuma gününe kadar erteleyecek geçici bütçe tasarısı, ABD Temsilciler Meclisinden 30'a karşı 382 oyla geçti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD Temsilciler Meclisi geçici bütçeyi onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, ülkedeki federal kurumların finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasını önleyecek bir haftalık geçici bütçe tasarısını onayladı.

Federal hükümetin Washington saatiyle gece yarısı kapanmasını 5 Mayıs Cuma gününe kadar erteleyecek geçici bütçe tasarısı, ABD Temsilciler Meclisinde 30'a karşı 382 oyla kabul edildi.

Demokrat vekillerin geçici bütçeyi desteklemesinde, Cumhuriyetçilerin yeni sağlık sigortası tasarısını oylamaya sunmaktan vazgeçmesi etkili oldu. Cumhuriyetçiler, Başkan Donald Trump'ın 100'üncü günü dolmadan sağlık sigortası yasasında ilerleme kaydetmek istemelerine rağmen, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçeye öncelik verdi.

Cumhuriyetçiler ile Demokratlara 1 trilyon dolarlık 2017 mali bütçesi üzerinde uzlaşma sağlamaları için ek zaman tanıyacak geçici bütçe tasarısının bir sonraki durağı ise ABD Senatosu olacak. Tasarının, Senatodan birkaç saat içinde geçmesi bekleniyor.

Bir haftalık geçici bütçe tasarısı, son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulacak. Trump'ın, hükümetin ilk 100 günü dolmadan kapandığı ilk başkan olarak tarihe geçmemek için tasarıyı imzalayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Donald Trump'ın başkanlık koltuğundaki 100'üncü günü, 29 Nisan Cumartesi'ye denk geliyor. AA

Etiketler: abd temsilciler meclisi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER